Ablösefrei: Schnappt sich PSG eine Barça-Stammkraft?

Am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) trifft Paris St. Germain in der Champions League auswärts auf den FC Barcelona. Kurz vor dem Kracher-Duell kommen Spekulationen auf, laut denen der französische Triple-Sieger den Katalanen einen Verteidiger ablösefrei wegschnappen will, der derzeit zu den Stammkräften im Team von Barça-Trainer Hansi Flick zählt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht der spanischen ‚Sport‘ zufolge verfolgt PSG die Entwicklung um Eric García aufmerksam. Aufgrund seines am Saisonende auslaufenden Vertrags ist der flexible Defensivakteur zum jetzigen Stand zum Nulltarif zu haben. Der französische Hauptstadtklub sei sich darüber im Klaren, dass man im Januar in die Vorverhandlungen mit dem 24-Jährigen treten könne, sollte Barça die Vertragsverlängerung bis dahin nicht eintüten.

Die Blaugrana würden ihr Eigengewächs, das 2021 nach vier Jahren bei Manchester City zurückkehrte, gerne über den Sommer hinaus an sich binden. Auch García selbst möchte bleiben, eine Einigung konnten die Parteien bisher jedoch nicht erzielen. Kommt eine Übereinkunft nicht zustande, befindet sich Paris laut der ‚Sport‘ in Lauerstellung. Vor allem PSG-Coach Luis Enrique, der García noch bestens aus seiner Zeit als spanischer Nationalcoach kennt, schätze den polyvalenten Rechtsfuß.