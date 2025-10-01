Menü Suche
Neuer Klub für Ex-Schalker Idrizi

von Fabian Ley - Quelle: scra.at
Blendi Idrizi im Trikot des FC Schalke 04 @Maxppp

Nach über einem Jahr Vereinslosigkeit hat Blendi Idrizi (27) einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der offensive Mittelfeldspieler unterschreibt beim SCR Altach einen Einjahresvertrag mit Option. Im Sommer hatte der neunfache kosovarische Nationalspieler beim österreichischen Erstligisten bereits sein Rehaprogramm absolviert. Zuletzt am Ball war Idrizi bis 2024 für den FC Schalke 04, für den er 43 Mal auflief (drei Tore, sechs Vorlagen).

„Mit der Verpflichtung von Blendi Idrizi als vertragslosem Spieler konnten wir unseren Kader nachträglich noch einmal sinnvoll nachjustieren. Es ist ein Vorteil, dass Blendi den Verein bereits durch sein Rehaprogramm hier kennt und wir ihn in den vergangenen Wochen intensiv beobachten und persönlich kennenlernen konnten. Dadurch wissen wir genau, was er sportlich und menschlich in unsere Mannschaft einbringen kann“, sagt Altach-Sportdirektor Philipp Netzer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
