Im Winter: Werner-Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Gegen den 1. FC Köln (3:1) stand Timo Werner (29) am 4. Spieltag erstmals wieder im Kader, eine Woche später in Wolfsburg (1:0) wurde er in den Schlussminuten dann auch eingewechselt. Eine langfristige Zukunft in Leipzig hat der Großverdiener aber aller Voraussicht nach nicht mehr.

Der im Sommer auslaufende Vertrag soll nicht mehr verlängert werden, berichtet die ‚Sport Bild‘. Das Ziel sei vielmehr ein Wechsel schon im kommenden Winter-Transferfenster. Dann sollen auch wieder Gespräche mit den New York Red Bulls aufgenommen werden. Ein Wechsel zum Partnerklub aus der MLS war schon im Sommer Thema.

Werner kann sich laut der ‚Sport Bild‘ aber auch einen Transfer innerhalb der Bundesliga vorstellen. Denkbar seien zudem England, Frankreich und Spanien. Die Angel dürften Werners Berater längst ausgeworfen haben – wer anbeißt, wird auch davon abhängen, ob Werner auf den Wolfsburg-Kurzauftritt weitere Minuten und gute Leistungen folgen lassen wird.