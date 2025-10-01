Neuer Job für Schmidt

Roger Schmidt hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 58-Jährige wird globaler Fußballberater der japanischen J-League. Zuletzt war der ehemalige Bayer-Coach bis August 2024 Cheftrainer von Benfica Lissabon. „Nicht mehr als Klubtrainer zu arbeiten, ist für mich keine neue Entscheidung“, so Schmidt gegenüber dem ‚kicker‘, „für mich war schon vor der Unterschrift bei Benfica klar, dass ich danach eine Pause machen möchte, weil ich Zeit für Dinge außerhalb des Fußballs, vor allem für meine Familie, haben möchte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Monaten war Schmidt auch mit RB Leipzig und Fenerbahce in Verbindung gebracht worden, eine neue Mannschaft wollte er in diesem Sommer jedoch nicht übernehmen. Dass er in Zukunft nochmal auf die Trainerbank zurückkehrt, will Schmidt nicht ausschließen: „Ich habe nie offiziell verkündet, dass ich nicht mehr Trainer sein werde, aber ich hatte diesbezüglich für mich immer eine klare Haltung zuletzt und habe nicht jede Woche neu überlegt. Ich möchte mir auch jetzt keine Ziele setzen, sondern offen bleiben.“ Sein Vertrag als Berater ist zunächst bis Ende Juni 2026 gültig.