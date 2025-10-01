Nach Flick-Aussagen: Droht Barça eine Yamal-Debatte?

„Lamine Yamal ist mit großem Abstand der beste Spieler der Welt. Nicht weil er mein Sohn ist, sondern weil er der beste Spieler der Welt ist“, hatte Mounir Nasraoui unmittelbar nach dem Ballon d’Or öffentlich getönt. Befürworter fand Lamine Yamals Vater, der bei Instagram „hustle_hard_304“ heißt und 1,3 Millionen Follower hat, mitunter auch, die meisten Experten allerdings schüttelten mit dem Kopf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Hansi Flick wurde am gestrigen Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem heutigen Champions League-Schlager gegen Paris St. Germain (21 Uhr) zu seinem Standpunkt befragt und hielt damit nicht hinterm Berg. „Ich finde es nicht gut, einen Spieler zu diesem Zeitpunkt der Karriere so sehr zu hypen. Wir konzentrieren uns auf harte Arbeit“, stellte der Barça-Coach klar und verwies unter anderem auf die Schwächen, die Yamal bei aller Hochbegabung noch ausmerzen muss: „Er ist talentiert und kann weit kommen, noch höhere Level erreichen, aber er muss hart arbeiten. Es geht nicht nur darum, mit dem Ball zu spielen, sondern auch defensiv zu arbeiten.“

Yamal stimmt zu

Yamal selbst sei einer Meinung mit Flick, so der Tenor der Barça-nahen Journalisten. Allerdings bleibt abzuwarten, wie Nasraoui reagiert und ob er seine große Social Media-Reichweite erneut nutzen wird, um seine persönliche Meinung öffentlich kundzutun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heute Abend jedenfalls dürfte Yamal erstmals nach seiner Leistenverletzung wieder in der Startformation stehen. Dann geht es ausgerechnet gegen PSG, das allerdings verletzungsbedingt auf Ballon d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé verzichten muss. Zu einem direkten Duell der beiden kommt es also vorerst nicht.