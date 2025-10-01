City-Abschied? Silva hat sich entschieden

Bernardo Silva (31) hat angedeutet, dass er Manchester City nach der Saison verlassen wird. Vor dem heutigen Champions League-Spiel gegen die AS Monaco (21 Uhr) sagte der Kapitän der Skyblues: „Ich weiß genau, was ich tun werde, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, mich darauf zu konzentrieren. Ich werde mein Bestes geben, um den Verein wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört.“

Silvas Vertrag läuft im Sommer aus. Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung signalisierten zuletzt sein Ex-Klub Benfica Lissabon, Juventus Turin sowie die saudi-arabischen Vereine Al Ahli und Al Qadsiah. Silva war 2017 für 50 Millionen Euro von Monaco nach Manchester gekommen. Mit City gewann der Offensivspieler unter anderem die Champions League und sechsmal die Meisterschaft.