Nicht grundlos: City zögert mit Rodri-Angebot

Mit einem Angebot zur Vertragsverlängerung für Spielgestalter Rodri lassen sich die Bosse von Manchester City noch Zeit. Grund dafür ist laut ‚Manchester Evening News‘, dass man zunächst abwarten möchte, ob der 29-jährige Spanier zu alter Stärke zurückfindet. Nach überstandener Kreuzbandverletzung zeigte Rodri zuletzt noch keine Spitzenleistungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Partie am vergangenen Samstag gegen den FC Burnley (5:1) verpasste der Sechser aufgrund erneut aufkommender Schmerzen im betroffenen Knie. Bezüglich eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Kontrakts haben die City-Manager aber auch die Verantwortlichen von Real Madrid im Nacken. Seit längerem schon steht Rodri bei den Blancos auf dem Zettel.