Newcastle reagiert auf Rummenigges Idioten-Vorwurf

Newcastle United hat zu Karl-Heinz Rummenigges „Idioten“-Aussagen Stellung bezogen. Trainer Eddie Howe wollte den Äußerungen rund um Nick Woltemade auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Champions League-Duell gegen Union St. Gilloise keinen hohen Stellenwert beimessen: „Ich bin immer der Meinung, dass solche Dinge eigentlich irrelevant sind. Der Markt bestimmt die Ablöse und nicht unbedingt ein einzelner Verein. Wir sind sehr froh, Nick bei uns zu haben. Die Ablöse ist absolut irrelevant.“ Rummenigge hatte den Magpies vorgeworfen, mit bis zu 90 Millionen Euro viel zu viel für Woltemade bezahlt zu haben.

Generell ist der Übungsleiter bislang sehr zufrieden mit dem 23-jährigen Offensivspieler. Insbesondere die beiden Kopfballtreffer in der Premier League haben es Howe angetan: „Die beiden Kopfballtore sind allein sein Verdienst, und er verdient dafür Lob, denn es waren zwei herausragende Momente, die zeigen, dass er hoffentlich auch auf andere Weise Tore schießen kann, wenn das Team ihn besser bedient und ihm bessere Bälle in und um den Strafraum herum zuspielt. Es ist auf jeden Fall ein vielversprechender Start.“