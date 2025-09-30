Menü Suche
Kommentar
UEFA Champions League

Frankfurt auch gegen Atlético mit Santos

von Luca Hansen
Kauã Santos lächelt @Maxppp
Atl. Madrid 5-1 Frankfurt

Eintracht Frankfurt setzt auch in der Champions League wieder auf Kauã Santos. Gegen Atlético Madrid (21 Uhr) spielt der Brasilianer anstelle von Michael Zetterer, der beim 5:1-Auftaktsieg gegen Galatasaray das Tor gehütet hatte.

Eintracht Frankfurt
++ 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 ++
#SGE | #UCL | #ATMSGE
In der Zentrale will man sich mit der Laufstärke von Ellyes Skhiri gegen die giftigen Colchoneros zur Wehr setzen. Ritsu Doan soll gemeinsam mit Jonathan Burkardt in der Offensive für Gefahr sorgen.

UEFA Champions League
Frankfurt
Kaua Santos

UEFA Champions League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Kaua Santos Kaua Santos
