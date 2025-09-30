Frankfurt auch gegen Atlético mit Santos

Eintracht Frankfurt setzt auch in der Champions League wieder auf Kauã Santos. Gegen Atlético Madrid (21 Uhr) spielt der Brasilianer anstelle von Michael Zetterer, der beim 5:1-Auftaktsieg gegen Galatasaray das Tor gehütet hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Zentrale will man sich mit der Laufstärke von Ellyes Skhiri gegen die giftigen Colchoneros zur Wehr setzen. Ritsu Doan soll gemeinsam mit Jonathan Burkardt in der Offensive für Gefahr sorgen.