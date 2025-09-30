Champions League: BVB mit drei Ausfällen gegen Bilbao

Das unnötige 4:4 in der Champions League gegen Juventus Turin steckt Borussia Dortmund noch in den Knochen, da steht schon die nächste schwere Aufgabe bevor. Mit Athletic Bilbao kommt ein unangenehm zu bespielender Gegner in den Signal-Iduna-Park. Das weiß auch Trainer Niko Kovac, der auf der heutigen Pressekonferenz betonte: „Die Gegner geben nicht nur alles für die Vereinsfarben, sondern auch für die Region. Die gehören natürlich zu Spanien, aber das Baskenland ist etwas Besonderes. Wir erwarten einen sehr motivierten Gegner.“

Zudem seien die Spieler des Athletic Club „technisch sehr sauber, technisch sehr fein“ und „sehr stark individuell am Ball“. Um dem gewachsen zu sein, kann der BVB wieder auf Serhou Guirassy zählen. Der Mittelstürmer mit eingebauter Torgarantie fiel am vergangenen Wochenende gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:0) noch aus, steht für die Partie morgen Abend aber zur Verfügung. „Duranville, Anselmino und Can werden nicht dabei sein. Serhou hat das Abschlusstraining absolviert. Es war alles gut. Er wäre morgen einsatzbereit“, erklärte Kovac.

Der einzige Superstar im Team von Bilbao ist Nico Williams. Der pfeilschnelle Flügelstürmer fällt jedoch mit einer Verletzung aus. Kovac bestätigte zwar, dass Williams zurück im Training der Basken ist, die Reise nach Dortmund tritt der spanische Nationalspieler aber nicht mit an. Für den BVB-Coach kommt das nicht ungelegen: „Er hat heute Morgen mittrainiert, aber ist nicht im Kader und wird nicht anreisen: Sicherlich ist das kein Nachteil.“

So könnte der BVB spielen