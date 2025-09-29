Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

Bestätigt: Schlotterbeck vor DFB-Comeback

von Georg Kreul - Quelle: Sky
Nico Schlotterbeck im BVB-Porträt @Maxppp

Nico Schlotterbeck darf sich über sein baldiges Comeback in der Nationalmannschaft freuen. Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann in einer ‚Sky‘-Dokumentation über Sportdirektor Rudi Völler preisgab, wird der Innenverteidiger von Borussia Dortmund „definitiv dabei sein und hat das auch verdient“. Am kommenden Donnerstag wird Nagelsmann den DFB-Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober) bekanntgeben.

Schlotterbeck hatte die jüngsten Länderspiele aufgrund einer Meniskusverletzung verpasst. Für Nagelsmann ist der 25-Jährige ein wichtiger Baustein für die DFB-Abwehr: „Er gibt uns einen herausragenden Spielaufbau, einen super Siegeswillen und endlich mal wieder einen linken Fuß hinten. Er war in seinem letzten Länderspiel gegen Italien (3:3, Anm. d. Red.) der beste Mann auf dem Platz und darf das jetzt gerne wieder sein. Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist.“

WM-Qualifikation Europa
Bundesliga
Deutschland
BVB
Nico Schlotterbeck

