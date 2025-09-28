Menü Suche
Bundesliga

BVB: Aufatmen bei Guirassy

von Aaron Schlütter
1 min.
Serhou Guirassy im BVB-Trikot @Maxppp

Nach der Verletzung beim Aufwärmen vor dem 2:0-Sieg gegen Mainz 05 kann Borussia Dortmund bei Torgarant Serhou Guirassy (29) Entwarnung geben. Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte im Aktuellen Sportstudio des ZDF: „Es ist nichts Ernstes. Ich bin sehr optimistisch, dass er am Mittwoch spielen kann.“ Der BVB trifft am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League auf Athletic Bilbao.

Der Mittelstürmer hatte beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg in der vergangenen Woche einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen und einige Tage damit zu kämpfen gehabt. An der Strobelallee ist man froh, dass Guirassy nicht länger ausfällt. Gerade in der Champions League verspricht man sich viel von ihm. „Es ist sein Wettbewerb. Er will Tore schießen. Da werden wir ihn brauchen“, erklärte Kehl.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
