United-Trainer: Xavi steht bereit

Sollte Manchester United seinen kriselnden Trainer Rúben Amorim zeitnah entlassen, könnte Xavi den Portugiesen im Old Trafford beerben. Wie Fabrizio Romano berichtet, wäre der ehemalige Barça-Coach bereit, den Job bei United im Fall der Fälle anzunehmen. Für den 45-Jährigen sei es kein Ausschlusskriterium, dass die Red Devils in dieser Saison nicht international vertreten sind.

Seit Sommer 2024 ist Xavi vereinslos. Zuvor trainierte er Al Saad in Katar und den FC Barcelona. Mit den Katalanen konnte der Spanier in der Saison 2022/23 das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal feiern. Nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Brentford könnte es am Samstag im Heimspiel gegen Aufsteiger AFC Sunderland (16 Uhr) bereits zum Endspiel für Amorim kommen. Neben Xavi werden auch der ehemalige englische Nationaltrainer Gareth Southgate, Oliver Glasner (Crystal Palace) und Andoni Iraola (AFC Bournemouth) als mögliche Amorim-Nachfolger gehandelt.