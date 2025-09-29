„Echter Schock“: Huijsen-Berater schießt gegen Juve

Nach zwei Jahren beim AFC Bournemouth ist Dean Huijsen der Sprung zu Real Madrid geglückt. Wie Vater und Berater Donald Caspar gegenüber der ‚Tuttosport‘ erklärt, kann er es immer noch nicht verstehen, dass sein Filius vor zwei Jahren von Juventus Turin vom Hof gejagt wurde: „Als Juve uns mitteilte, dass Dean seine Koffer packen müsse, war das ein echter Schock. Wir konnten es nicht glauben, wir waren wie vor den Kopf gestoßen. Schlimm, sehr schlimm. Ein schwarzer Tag. Ein furchtbarer Tag. Ein Blitz aus heiterem Himmel. Dean fühlte sich in Turin wunderbar wohl, er spricht sehr gut Italienisch, wurde von allen geschätzt und gemocht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

2021 hatte Huijsen die Jugend des FC Málaga verlassen und sich der U17 der Bianconeri angeschlossen. Für die Profis kam der gebürtige Amsterdamer aber nur auf ein Pflichtspiel. 2023 schlugen die Cherries zu und holten den Innenverteidiger für rund 20 Millionen Euro nach Bournemouth. In diesem Sommer überwies wiederum Real 62,5 Millionen Euro nach Südengland.