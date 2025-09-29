Menü Suche
Kommentar
La Liga

„Echter Schock“: Huijsen-Berater schießt gegen Juve

von Remo Schatz - Quelle: Tuttosport
1 min.
Dean Huijsen köpft den Ball @Maxppp

Nach zwei Jahren beim AFC Bournemouth ist Dean Huijsen der Sprung zu Real Madrid geglückt. Wie Vater und Berater Donald Caspar gegenüber der ‚Tuttosport‘ erklärt, kann er es immer noch nicht verstehen, dass sein Filius vor zwei Jahren von Juventus Turin vom Hof gejagt wurde: „Als Juve uns mitteilte, dass Dean seine Koffer packen müsse, war das ein echter Schock. Wir konnten es nicht glauben, wir waren wie vor den Kopf gestoßen. Schlimm, sehr schlimm. Ein schwarzer Tag. Ein furchtbarer Tag. Ein Blitz aus heiterem Himmel. Dean fühlte sich in Turin wunderbar wohl, er spricht sehr gut Italienisch, wurde von allen geschätzt und gemocht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

2021 hatte Huijsen die Jugend des FC Málaga verlassen und sich der U17 der Bianconeri angeschlossen. Für die Profis kam der gebürtige Amsterdamer aber nur auf ein Pflichtspiel. 2023 schlugen die Cherries zu und holten den Innenverteidiger für rund 20 Millionen Euro nach Bournemouth. In diesem Sommer überwies wiederum Real 62,5 Millionen Euro nach Südengland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Serie A
Premier League
Real Madrid
Juventus
Bournemouth
Dean Huijsen

Weitere Infos

La Liga La Liga
Serie A Serie A
Premier League Premier League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Juventus Logo Juventus Turin
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Dean Huijsen Dean Huijsen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert