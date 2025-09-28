Menü Suche
La Liga

Real muss auf Carvajal verzichten

von Luca Hansen - Quelle: realmadrid.com
Dani Carvajal kanns nicht glauben @Maxppp

Real Madrid muss vorerst ohne Dani Carvajal auskommen. Wie die Blancos mitteilen, hat sich der Rechtsverteidiger bei der 2:5-Niederlage gegen Atlético Madrid eine Achillessehnenverletzung zugezogen. Spanischen Medienbereichten zufolge fehlt der 33-Jährige den Königlichen rund einen Monat.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Carvajal.
Bei X ansehen

Real droht damit ein Engpass auf der rechten Defensivseite. Neben Carvajal fällt auch Neuzugang Trent Alexander-Arnold noch einige Wochen aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
