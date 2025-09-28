Menü Suche
Neues Präsidium für den FC

von Luca Hansen
Jörn Stobbe freut sich @Maxppp

Der 1. FC Köln hat ein neues Präsidium. Auf der gestrigen Mitgliederversmmlung gewannen Jörn Stobbe, Jörg Alvermann und Ulf Sobek die Präsidentschaftswahlen. Mit 64,97 Prozent erreichte das Trio die absolute Mehrheit.

Stobbe und seine Mitstreiter folgen damit auf Werner Wolf, Eckhard Sauren und Carsten Wettich, die bei den Fans heftig in der Kritik standen. Die Amtsinhaber traten zu den gestrigen Wahlen nicht mehr an.

