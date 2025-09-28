Al Ittihad feuert Weltmeister Blanc

Karim Benzema und N’Golo Kanté müssen sich auf einen neuen Trainer einstellen. Wie Al Ittihad bekanntgibt, hat man sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Laurent Blanc getrennt. Vorübergehend wird Hassan Khalifa die Geschicke beim Wüstenklub übernehmen bis ein neuer Trainer gefunden ist.

Der Entlassung vorausgegangen war eine 0:2-Niederlage gegen Al Nassr. Nach vier Spielen belegt Al Ittihad in der Saudi Pro League den dritten Platz. Blanc, der als Spieler 1998 mit Frankreich Weltmeister wurde, hatte zuvor in seiner Trainerkarriere unter anderem die französischen Giganten Paris St. Germain und Olympique Lyon trainiert.