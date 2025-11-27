Neymar mit Blitzheilung?

Neymar wird dem FC Santos wohl doch im Saisonendspurt noch zur Verfügung stehen. Präsident Marcelo Teixeira erklärt gegenüber ‚UOL Esporte‘: „Heute hat er trainiert, was ein Grund zur Sorge war, aber er hatte keine Schmerzen.“ Der Klub werde allerdings nicht gegen die Empfehlung der medizinischen Abteilung entscheiden und dem Spieler schaden, fügt Teixeira hinzu.

Aufgrund einer Meniskusverletzung schien die Spielzeit für den 33-Jährigen beendet. Jetzt schöpfen alle Beteiligten Hoffnung, dass Neymar womöglich in den verbleibenden drei Ligaspielen einsatzfähig ist. Santos belegt derzeit den 17. Tabellenrang und ist damit akut abstiegsgefährdet. „Wäre ein Eingriff nötig gewesen, hätte er sofort gehandelt. Das ist aber nicht der Fall“, geht Teixeira weiter auf die Situation des Superstars ein. In der Nacht von Freitag auf Samstag empfängt das Team aus der brasilianischen Hafenstadt Sport Recife, das auf dem letzten Tabellenplatz steht.