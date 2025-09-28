Bayer: Zwei Stammspieler drohen auszufallen

Nach dem 2:1-Sieg gegen den FC St. Pauli bangt Bayer Leverkusen um zwei Leistungsträger. Wie der ‚kicker‘ berichtet, drohen Kapitän und Mittelfeldspieler Robert Andrich (31) sowie Mittelstürmer Patrik Schick (29) vor der englischen Woche auszufallen. Wegen mangelnder Alternativen drohen der Werkself damit Engpässe auf zwei zentralen Positionen.

Durch die Leihe von Victor Boniface (24) zum SV Werder Bremen steht Trainer Kasper Hjulmand neben Schick, der kurz vor Spielende mit Oberschenkenproblemen vom Feld humpelte, mit Talent Christian Kofane (19) nur noch ein klassischer Neuner zur Verfügung. Andrich musste den Rasen nach einer Adduktorenverletzung bereits zur Halbzeit verlassen. Nach dem Ausfall von Exequiel Palacios (26) stünden bei einem Ausfall von Andrich mit Aleix García (28) und Neuzugang Equi Fernández (23) nur noch zwei gelernte Sechser bereit. MRT-Untersuchungen am heutigen Sonntag sollen weitere Erkenntnisse liefern.