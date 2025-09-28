Menü Suche
Becker fehlt Schalke lange

von Luca Hansen - Quelle: schalke04.de
Der FC Schalke muss vorerst auf Timo Becker verzichten. Wie die Knappen bekanntgeben, hat sich der Defensivspieler einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und fehlt Königsblau mehrere Wochen. Unters Messer muss Becker jedoch nicht.

FC Schalke 04
ℹ️ Timo Becker fällt vorerst aus: Der #S04-Innenverteidiger hat sich gegen @kleeblattfuerth eine Ruptur des Innenbands im rechten Knie zugezogen.

Gute Besserung, Timo! 🙌
Der 28-Jährige musste beim 1:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth schon nach neun Minuten nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Ron Schallenberg (28) den Platz verlassen. Becker kam erst im Sommer von Holstein Kiel zurück nach Gelsenkirchen und avancierte direkt zum Vizekapitän.

