Becker fehlt Schalke lange

Der FC Schalke muss vorerst auf Timo Becker verzichten. Wie die Knappen bekanntgeben, hat sich der Defensivspieler einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und fehlt Königsblau mehrere Wochen. Unters Messer muss Becker jedoch nicht.

Der 28-Jährige musste beim 1:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth schon nach neun Minuten nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Ron Schallenberg (28) den Platz verlassen. Becker kam erst im Sommer von Holstein Kiel zurück nach Gelsenkirchen und avancierte direkt zum Vizekapitän.