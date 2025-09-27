Martínez begründet Barça-Abgang

Der doch überraschende Transfer von Iñigo Martínez vom FC Barcelona zu Al Nassr hat auch mit dem fortgeschrittenen Alter des Innenverteidigers zu tun. Im Interview mit der ‚Marca‘ erklärt der 34-Jährige: „Es war an der Zeit, anderen Platz zu machen und ich mache weiter mit meinem Fußball, mit meinen Ideen und genieße ein anderes Land.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Das Tempo wird immer höher und 50 Prozent zu geben reicht nicht, denn es muss immer das Maximum sein. Die Anforderungen sind maximal und man geht bis an die Grenzen. Viel Zeit unterwegs, viele Reisen, und ich glaube, es war an der Zeit, einen Schritt zur Seite zu treten“, fügt Martínez hinzu. Noch in der vergangenen Saison zählte der Spanier (21 Länderspiele) zum gesetzten Stammpersonal der Katalanen und lief in insgesamt 46 Spielen auf. Beim finanzstarken Ronaldo-Klub lässt der Linksfuß nun seine Karriere ausklingen.