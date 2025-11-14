15-Millionen-Zugang für Barça?

Vielleicht steht schon bald ein neues Toptalent aus Brasilien beim FC Barcelona auf der Matte. Wie ‚Globo‘ berichtet, ist der Sportdirektor von Sport Recife zur U17-Weltmeisterschaft nach Katar gereist, um einen möglichen Verkauf von Zé Lucas zu verhandeln. Der 17-jährige Mittelfeldspieler ist der Kapitän der Seleção und steht bei zahlreichen Vereinen aus Europa auf dem Zettel, darunter auch die Katalanen.

Obwohl Zé Lucas eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen hat, berichtet das brasilianische Medienportal, dass Sport Recife ab einer Ablöse von 15 Millionen Euro gesprächsbereit wäre. Kommende Woche wird auch der Berater des Ausnahmetalents in Katar erwartet, dementsprechend könnte ein Transfer zeitnah vorangetrieben werden. Bei seinem Heimatklub gehört Zé Lucas zum Stammpersonal und konnte trotz seines jungen Alters schon 34 Profieinsätze verzeichnen.