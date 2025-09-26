Menü Suche
M’gladbach: Überraschende Trainerlösung?

Am liebsten würde Borussia Mönchengladbach mit Interimscoach Eugen Polanski langfristig weitermachen. Nach wie vor hält Roland Virkus jedoch auch Ausschau nach Alternativen. Ein weiterer Trainername taucht auf.

von Georg Kreul - Quelle: Bild
Die vermeintliche Kontaktaufnahme von Raúls Berater zu Borussia Mönchengladbach stellte sich im Nachhinein als Ente heraus, wie das Management des Spaniers versicherte. Dennoch sichtet die Borussia weiterhin mögliche Trainerkandidaten für den Fall, dass das Experiment mit Interimscoach Eugen Polanski scheitert.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Philippe Clement einer der Kandidaten, zu denen Sportgeschäftsführer Roland Virkus Kontakt hergestellt hat. Seine erfolgreichste Zeit hatte der 51-Jährige in Belgien, als er mit dem KRC Genk (2019) und dem FC Brügge (2020 und 2021) drei Saisons in Folge den Meistertitel einfuhr. Zuletzt stand Clement bei den Glasgow Rangers unter Vertrag, ist seit März aber ohne Klub und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung.

Für Virkus bleibt Polanski dennoch bis auf weiteres die Wunschlösung: „Eugen ist ein Riesen-Trainertalent, er strahlt eine Energie aus, die sofort im ganzen Verein spürbar ist. In diesem Geschäft musst du als Sportdirektor zwar immer auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Aber wir wünschen uns und Eugen natürlich, dass wir jetzt Punkte holen und Spiele gewinnen, am liebsten schon gegen Frankfurt.“

