Raúls Berater reagiert auf Gladbach-Gerüchte

Raúl wurde offenbar doch nicht aktiv bei Borussia Mönchengladbach angeboten. Gegenüber ‚Sky‘ dementiert der Berater des 48-jährigen Spaniers, Ginés Carvajal, einen entsprechenden Bericht der ‚Sport Bild‘: „Wir können diese Berichte nicht bestätigen. Raúl wurde nicht bei Mönchengladbach angeboten. Diese Berichte entsprechen nicht der Wahrheit.“

Zum Hintergrund: In der heutigen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ hieß es, dass Raúls Agent das Interesse seines Klienten beim Bundesligisten, der aktuell interimsweise von Eugen Polanski gecoacht wird, hinterlegt habe. Davon will Carvajal selbst aber nichts wissen. Von 2019 bis zum Sommer war Raúl für Real Madrids Zweitvertretung verantwortlich, nun ist er auf der Suche nach einem neuen Abendteuer.