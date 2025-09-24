Arsenal: Neue Hiobsbotschaft bei Havertz

Kai Havertz (26) wird dem FC Arsenal nach seiner Knie-OP offenbar deutlich länger fehlen als bislang angenommen. „Bei Kai wissen wir, dass es Monate dauern wird“, erklärte Trainer Mikel Arteta auf einer Pressekonferenz, ließ jedoch einen kleinen Hoffnungsschimmer aufblitzen: „Ich weiß nicht, ob es Wochen sein werden, man kann das nie wissen, denn Kai ist ein ganz besonderer Mensch. Wir vermissen ihn sehr. Hoffentlich kommt er zurück, und zwar langfristig, deshalb ist es sehr wichtig, dass sein Knie gut versorgt wird. Bislang macht er ziemlich gute Fortschritte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die lange Verletzungszeit wird wohl auch Auswirkungen auf die deutsche Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann haben. Dass Havertz zur kommenden WM-Qualifikationsrunde im Oktober wieder dabei sein kann, galt ohnehin als eher unwahrscheinlich. Gut möglich, dass der Offensivstar nun aber auch die abschließenden Gruppenspiele verpassen wird. Am 17. November (20:45 Uhr) kommt es in Leipzig womöglich zum Endspiel um den Gruppensieg gegen die Slowakei, gegen die Deutschland in der ersten Partie mit 0:2 unterlag.