VfB: Gute Nachrichten bei Undav

Deniz Undav hat den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback für den VfB Stuttgart getan und ist auf den Platz zurückgekehrt. Laut dem ‚kicker‘ absolvierte der 29-Jährige nach seinem Innenbandriss heute ein individuelles Programm, teilweise sogar schon mit Ball.

Die Verletzung hatte sich der Stürmer vor drei Wochen gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) zugezogen. Ein Einsatz in der morgigen Europa League-Partie gegen Celta Vigo (21 Uhr) kommt für Undav noch zu früh.