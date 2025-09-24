Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Gute Nachrichten bei Undav

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Deniz Undav im Porträt @Maxppp

Deniz Undav hat den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem Comeback für den VfB Stuttgart getan und ist auf den Platz zurückgekehrt. Laut dem ‚kicker‘ absolvierte der 29-Jährige nach seinem Innenbandriss heute ein individuelles Programm, teilweise sogar schon mit Ball.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verletzung hatte sich der Stürmer vor drei Wochen gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) zugezogen. Ein Einsatz in der morgigen Europa League-Partie gegen Celta Vigo (21 Uhr) kommt für Undav noch zu früh.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Deniz Undav

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Deniz Undav Deniz Undav
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert