BVB arbeitet an Adeyemi-Lösung

Wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist, zeigt der Fall von Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund. Noch im Winter stand beim Offensivspieler ein Verkauf zumindest im Raum, mittlerweile hat sich der Angreifer zu einem festen Bestandteil der Mannschaft von Niko Kovac entwickelt und erntet Lob von vielen Seiten (auch von FT). Das Vertrauen des Kroaten gibt Adeyemi in dieser Frühphase der Saison Rückenwind, die Leistungen stimmen.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der BVB inzwischen einen ersten Austausch mit dessen Berater Jorge Mendes über die Zukunft des 23-Jährigen geführt. Für die Dortmunder Seite ist klar, dass man mit Adeyemi gerne über 2027 hinaus verlängern möchte, mindestens bis 2029. Dabei ist die Borussia auch zu einem weiteren Gehaltssprung bereit. Bei sieben Millionen Euro Gehalt könnte der Angreifer künftig landen.

Für den BVB ist dabei klar, bis zu welchem Zeitraum die Zukunft von Adeyemi geklärt sein soll. Noch ist Zeit, doch der Bundesligist ist dem Bericht zufolge nicht daran interessiert, mit dem Sprinter in sein letztes Vertragsjahr zu gehen. Dann würde Dortmund im nächsten Sommer einen Verkauf anstreben. Adeyemi hat seine Zukunft in schwarz-gelb also in der eigenen Hand – die Chance hat er sich erarbeitet.