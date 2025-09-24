Trainerfrage: Lässt Gladbach die Option Raúl links liegen?

Borussia Mönchengladbach befindet sich nach gerade einmal vier Spieltagen in einer kritischen Phase. Nach etwas mehr als zwei Jahren sportlicher Rezession unter Gerardo Seoane war für den Schweizer Coach am dritten Spieltag Schluss. Wenig inspirierender Fußball und eine Mannschaft, die qualitativ mit dem Team der Europapokalzeit nicht mehr viel gemeinsam hat. Die größte Chance bei den Fohlen sitzt auf der Trainerbank.

Interimscoach Eugen Polanski konnte bei seinem Einstand gegen Bayer Leverkusen (1:1) unter Beweis stellen, dass die Hoffnungen der Borussia in den 39-jährigen Ex-Profi gerechtfertigt sind. Über Jahre hatte Gladbach Polanski über die Betreuung der U17 und U23 für den Cheftrainerposten aufgebaut und scheint seinen Plan durchziehen zu wollen – trotz verlockender Offerten.

Raúl schielt auf Gladbach-Job

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat Berater Ginés Carvajal beim Bundesligisten das Interesse seines Klienten Raúl hinterlegt. Die Real Madrid-Legende ist seit Juni ohne Anstellung, nachdem der Spanier seine Traineraufgabe bei der Castilla nach sechs Jahren beendet hatte. Gerne würde Raúl dem Bericht zufolge einen Job in der Bundesliga antreten. Schon bei Leverkusen war der 48-Jährige vor der Anstellung von Erik ten Hag ein Kandidat.

Wie Gladbach die Kontaktaufnahme angenommen hat, lässt die ‚Sport Bild‘ offen. Allerdings: Dem Fachmagazin zufolge hat die Borussia derzeit noch mit keinem externen Trainer-Kandidaten Gespräche geführt – also auch nicht mit Raúl. Aktuell genießt Polanski das Vertrauen und erhält von Sportdirektor Roland Virkus auch die nötige Rückendeckung. Sollte der Trainer aus dem eigenen Fohlenstall doch nicht die Kurve bekommen, stünde mit Raúl zumindest eine interessante Alternative parat.