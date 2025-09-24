Friedl-Angst: Werder kann aufatmen

Die Verletzung von Marco Friedl hat sich als harmlos herausgestellt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, droht beim Kapitän des SV Werder kein Ausfall. Für das kommende Spiel gegen den FC Bayern (Freitag, 20:30 Uhr) werde der 27-Jährige rechtzeitig fit.

Friedl hatte beim gestrigen Mannschaftstraining einen Schlag aufs Knie bekommen und war verletzt liegengeblieben. Das Training musste der Innenverteidiger nach der Aktion vorzeitig beenden.