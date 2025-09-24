Menü Suche
Eintracht: Toppmöller lehnte Mega-Angebot ab

von Luca Hansen - Quelle: Phrasenmäher
Dino Toppmöller kämpft mit Eintracht Frankfurt um die Teilnahme an der Champions League @Maxppp

Dino Toppmöller verzichtete für Eintracht Frankfurt auf einen Geldregen. Wie der Übungsleiter im ‚Bild‘-Podcast ‚Phrasenmäher‘ bekanntgibt, hat er nach seiner ersten Saison bei den Hessen ein Angebot von Al Ittihad aus Saudi-Arabien mit einem Nettojahresgehalt von acht Millionen Euro abgelehnt.

Toppmöller entschied sich letztlich nach einem Gespräch mit Sportvorstand Markus Krösche für einen Verbleib: „Ich habe mit Markus Krösche sehr gute Gespräche gehabt und ihn gefragt, ob er total überzeugt ist von mir als Trainer. Und er hat sehr überzeugend rübergebracht, dass das der Fall ist.“ Inzwischen hat der Coach bei den Adlerträgern sogar bis 2028 verlängert.

