Wolfsburg terminiert Arnold-Gespräche

von Luca Hansen - Quelle: Sport Bild
Maximilian Arnold trägt die Binde @Maxppp

Der VfL Wolfsburg möchte bald die Vertragsverhandlungen mit Maximilian Arnold aufnehmen. Laut der ‚Sport Bild‘ soll es Ende September zu den ersten Gesprächen kommen. Bislang blockte man in der Autostadt die Verhandlungen ab, da sich der neue Trainer Paul Simonis erst ein Bild von Arnold machen sollte.

Aktuell gibt es aber noch einige Differenzen. Während sich beide Parteien darüber einig sind, dass das Gehalt des Mittelfeldspielers nicht erhöht wird, hofft der 31-Jährige auf einen Dreijahresvertrag, was dem VfL zu lang sein könnte. Der aktuelle Vertrag des Kapitäns läuft am Saisonende aus.

