FC Bayern: Kompanys hohe Erwartungen an Karl

Vincent Kompany ist von Toptalent Lennart Karl (17) begeistert. Im Interview mit ‚Sky‘ lässt der Trainer des FC Bayern durchblicken: „Die vergangene Saison hat er noch U17 und U19 gespielt. Das zeigt, dass wir auf unsere Talente setzen und ihnen Vertrauen schenken. Für Lenny gibt es für mich null Druck. Er soll es genießen. Er hat auch immer wieder seine Momente, das ist auch seine Qualität. Wenn man bei Bayern München eine gute Flanke reinbringt, dann steht da halt Harry Kane und schießt den Ball rein. Das hilft den jungen Spielern natürlich, um reinzukommen.“

In dieser Saison kam Karl fünfmal zum Einsatz, zweimal sogar von Beginn an. Von seinem Schützling verspricht sich Kompany noch einiges: „Wenn er so kämpft und läuft wie jetzt, auch wenn er noch zehn oder 15 Tore mehr geschossen hat, dann ist es gut. Wir müssen aber in dieser Entwicklungsphase dennoch vorsichtige Schritte mit unseren Talenten machen – auch weil wir sehr an sie glauben.“