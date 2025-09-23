Vorbild Yamal: Nächstes Barça-Wunderkind vor Verlängerung

Pedro Fernández Sarmiento, kurz Dro, winkt ein neuer Vertrag beim FC Barcelona. Wie die ‚Marca‘ berichtet, verlängert sich das Arbeitspapier des 17-Jährigen an seinem 18. Geburtstag im Januar bis 2031 und wandelt sich automatisch in einen Profivertrag um.

Das gleiche Verfahren wendete Barca schon bei Lamine Yamal (18) und Pau Cubarsí (18) an. Dro absolvierte bereits die Sommervorberitung mit den Katalanen, im Testspiel gegen Vissel Kobe (3:1) gelang dem offensiven Mittelfeldspieler gleich ein Treffer. Auf sein Pflichtspiel-Debüt wartet der Spanier noch, seit zwei Wochen setzen ihn Oberschenkelprobleme außer Gefecht.