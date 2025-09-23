Menü Suche
Kommentar
La Liga

Vorbild Yamal: Nächstes Barça-Wunderkind vor Verlängerung

von Lukas Weinstock - Quelle: Marca
Dro Fernández jubelt nach dem Tor mit seinen Mitspielern @Maxppp

Pedro Fernández Sarmiento, kurz Dro, winkt ein neuer Vertrag beim FC Barcelona. Wie die ‚Marca‘ berichtet, verlängert sich das Arbeitspapier des 17-Jährigen an seinem 18. Geburtstag im Januar bis 2031 und wandelt sich automatisch in einen Profivertrag um.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das gleiche Verfahren wendete Barca schon bei Lamine Yamal (18) und Pau Cubarsí (18) an. Dro absolvierte bereits die Sommervorberitung mit den Katalanen, im Testspiel gegen Vissel Kobe (3:1) gelang dem offensiven Mittelfeldspieler gleich ein Treffer. Auf sein Pflichtspiel-Debüt wartet der Spanier noch, seit zwei Wochen setzen ihn Oberschenkelprobleme außer Gefecht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Pedro Fernández Sarmiento

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Pedro Fernández Sarmiento Pedro Fernández Sarmiento
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert