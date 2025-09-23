Wolfsburg: Wind vor Winter-Flucht?

Jonas Wind könnte den VfL Wolfsburg mit Verspätung im Winter verlassen. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der 26-Jährige: „Ich bin nicht zufrieden und muss schauen, was die nächsten Monate passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Natürlich ist das nicht gut, nächstes Jahr ist im Sommer eine Weltmeisterschaft und da will ich gerne mit dem dänischen Nationalteam dabei sein“, fügt der 35-fache Nationalspieler hinzu. Zuletzt nominierte der dänische Nationaltrainer Superstar Christian Eriksen (33) nicht, da er bis zu seinem Wechsel nach Wolfsburg vereinslos war. Wenn Wind bei der anstehenden WM auf Torejagd gehen will, scheint ein Wechsel im Winter fast unausweichlich.