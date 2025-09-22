La Liga
Ballon d’Or: Yamal bester Nachwuchsspieler
@Maxppp
Lamine Yamal darf sich bei der Ballon d’Or-Verleihung über die erste Auszeichnung freuen. Der 18-Jährige gewinnt zum zweiten Mal infolge die Kopa-Trophäe als bester Nachwuchsspieler.
Unter der Anzeige geht's weiter
Ballon d'Or @ballondor – 21:09
LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!Bei X ansehen
The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸
#TrophéeKopa #ballondor
The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸
#TrophéeKopa #ballondor
Der Offensivspieler setzt sich damit unter anderem gegen Désiré Doué (20) von Paris St. Germain durch. Auch auf den Ballon d’Or macht sich Yamal noch Hoffnungen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden