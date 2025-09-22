Menü Suche
Ballon d’Or: Yamal bester Nachwuchsspieler

von Luca Hansen
Yamal präsentiert sein Trikot @Maxppp

Lamine Yamal darf sich bei der Ballon d’Or-Verleihung über die erste Auszeichnung freuen. Der 18-Jährige gewinnt zum zweiten Mal infolge die Kopa-Trophäe als bester Nachwuchsspieler.

Ballon d'Or
LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY!

The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!! ✨🇪🇸

Der Offensivspieler setzt sich damit unter anderem gegen Désiré Doué (20) von Paris St. Germain durch. Auch auf den Ballon d’Or macht sich Yamal noch Hoffnungen.

La Liga
Barcelona
Lamine Yamal

