Ballon d’Or: Yamal bester Nachwuchsspieler

Lamine Yamal darf sich bei der Ballon d’Or-Verleihung über die erste Auszeichnung freuen. Der 18-Jährige gewinnt zum zweiten Mal infolge die Kopa-Trophäe als bester Nachwuchsspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Offensivspieler setzt sich damit unter anderem gegen Désiré Doué (20) von Paris St. Germain durch. Auch auf den Ballon d’Or macht sich Yamal noch Hoffnungen.