Yamal-Vater schießt gegen den Ballon d’Or

von Arouna Touray - Quelle: El Chiringuito
Lamine Yamal beim Torjubel @Maxppp

Nachdem Lamine Yamal (18) beim Ballon d’Or nur den zweiten Platz hinter Ousmane Dembélé (28) belegt hat, zeigt sich dessen Vater enttäuscht und meldet sich zu Wort. Im Interview bei der spanischen Sportsendung ‚El Chiringuito‘ erklärte Mounir Nasraoui: „Ich will es nicht Diebstahl nennen, sondern moralischer Schaden für einen Menschen.“

Für den Vater des Ausnahmetalents des FC Barcelona steht fest: „Lamine Yamal ist mit großem Abstand der beste Spieler der Welt. Nicht weil er mein Sohn ist, sondern weil er der beste Spieler der Welt ist.“ Nasraoui hegt zudem Zweifel an der Art und Weise der Preisvergabe: „Wir müssen sagen, dass hier etwas Seltsames passiert ist.“ Beim Ballon d’Or ging Yamal in diesem Jahr zwar noch leer aus, konnte sich aber wie bereits im vergangenen Jahr die Kopa-Trophäe sichern, die den weltbesten U21-Spieler ehrt.

Lamine Yamal

