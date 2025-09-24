Menü Suche
Köln: Waldschmidt schwerer verletzt?

von Lukas Weinstock - Quelle: Geissblog
Luca Waldschmidt mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Der 1. FC Köln muss allem Anschein nach den Ausfall eines weiteren Offensivspielers verkraften. Wie der ‚Geissblog‘ berichtet, verletzte sich Luca Waldschmidt in der heutigen Trainingseinheit am Sprunggelenk. Demzufolge schrie der 29-Jährige vor Schmerzen auf und musste umgehend behandelt werden.

Noch im Laufe des Tages soll sich Waldschmidt einer MRT-Untersuchung unterziehen. Neben dem Linksfuß, der nun auszufallen droht, fehlt dem FC schon Topscorer Marius Bülter. Der 32-Jährige laboriert noch an einer Prellung, die er sich bei der 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig zugezogen hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
