Geplatzter Köln-Wechsel: Obermair ist „sauer“

Raphael Obermair vom SC Paderborn wäre in diesem Sommer gerne zum 1. FC Köln gewechselt. „Dass ich enttäuscht bin, kann glaube ich jeder nachvollziehen. Aber irgendwann muss man das ablegen und versuchen weiterzumachen“, so der flexible Linksaußen nach dem 2:0-Sieg am Samstag bei Hertha BSC, „die Enttäuschung ist ganz klar da. Vielleicht bin ich auch in einer gewissen Weise sauer. Aber es hilft nichts. Ich mache weiter, um vielleicht noch einmal die Chance zu bekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Aufsteiger aus Köln mit Trainer Lukas Kwasniok, unter dem Obermair in Paderborn Leistungsträger und Kapitän war, hatte sich im Sommer lange um den 29-Jährigen bemüht. „Ich hab irgendwie darauf gewartet, dass es medial losgeht. Das kam dann aber doch alles erst etwas verzögert raus, ich war nämlich schon ein paar Wochen lang im Gespräch mit Köln“, gibt Obermair zu. Die Ostwestfalen schoben einem Transfer letztlich vor allem den Riegel vor, weil sich Marcel Hoffmeier (26) zum Saisonstart das Kreuzband gerissen hatte.