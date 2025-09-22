Arsenal: Madueke droht lange Pause

Sommerneuzugang Noni Madueke vom FC Arsenal droht nach seiner Knieverletzung im Spiel gegen Manchester City (1:1) ein längerer Ausfall. Laut dem ‚Guardian‘ unterzieht sich der 23-jährige Außenstürmer am heutigen Montag Untersuchungen, die zeigen sollen, wie ernst seine Verletzung ist. In London sei man zumindest vorerst optimistisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit einer größeren Blessur von Madueke würden die Verletzungssorgen in der Offensive der Gunners weiter steigen. Kai Havertz (26) laboriert ebenfalls an einer Knieverletzung und Martin Odegaard (26) hat sich an der Schulter verletzt. Ein Lichtblick ist die Rückkehr von Bukayo Saka (24), der für Madueke eingewechselt wurde.