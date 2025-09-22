Menü Suche
Kommentar
Premier League

Arsenal: Madueke droht lange Pause

von Aaron Schlütter - Quelle: Guardian
Noni Madueke am Ball für den FC Arsenal @Maxppp

Sommerneuzugang Noni Madueke vom FC Arsenal droht nach seiner Knieverletzung im Spiel gegen Manchester City (1:1) ein längerer Ausfall. Laut dem ‚Guardian‘ unterzieht sich der 23-jährige Außenstürmer am heutigen Montag Untersuchungen, die zeigen sollen, wie ernst seine Verletzung ist. In London sei man zumindest vorerst optimistisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit einer größeren Blessur von Madueke würden die Verletzungssorgen in der Offensive der Gunners weiter steigen. Kai Havertz (26) laboriert ebenfalls an einer Knieverletzung und Martin Odegaard (26) hat sich an der Schulter verletzt. Ein Lichtblick ist die Rückkehr von Bukayo Saka (24), der für Madueke eingewechselt wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Arsenal
Noni Madueke

Weitere Infos

Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
Noni Madueke Noni Madueke
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert