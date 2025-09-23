Arsenal-Neuzugang zwei Monate raus

Der FC Arsenal muss in den kommenden Wochen auf Nodi Madueke verzichten. Der 23-jährige Flügelstürmer hat sich beim 1:1 am Wochenende gegen Manchester City am Knie verletzt und fällt laut ‚The Athletic‘ zwei Monate aus.

Immerhin: Der befürchtete Kreuzbandriss konnte ausgeschlossen werden. Arsenal hatte Madueke im Sommer für 56 Millionen Euro dem FC Chelsea abgekauft. Der englische Nationalspieler lief seither sechsmal für die Gunners auf, blieb aber ohne direkte Torbeteiligung.