FC Bayern: Kane will nächsten Rekord

Harry Kane hat mit dem FC Bayern in dieser Saison noch einiges vor. Auf Nachfrage der ‚Bild‘, ob ihn der von Robert Lewandowski (37) aufgestellte Rekord aus dem Jahr 2021 reize, antwortet der Engländer: „Natürlich wäre das ein weiterer toller Rekord, den ich gerne haben würde.“

Lewandowski gelangen in der Saison 2020/21 41 Saisontore, Kane steht nach fünf Spielen in dieser Saison bei zehn Treffern. „Bisher habe ich zehn Tore in fünf Spielen erzielt. Wenn ich das beibehalte, ist es natürlich möglich. Es wird allerdings schwer, diese Quote über die gesamte Saison hinweg zu halten“, sagt der 32-Jährige, der erst gestern gegen Werder Bremen (4:0) die 100-Tore-Marke nach nur 104 Spielen knackte – und damit Erling Haaland (25/105 Spiele) und Cristiano Ronaldo (40/105 Spiele) ablöste.