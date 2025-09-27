Menü Suche
Schalke: Muslic erläutert Younes-Wende

von David Hamza
Miron Muslic mit Anweisungen für seine Spieler @Maxppp

Amin Younes (32) stand am Freitagabend gegen Greuther Fürth (1:0) in dieser Saison nach zuvor rigoroser Ausbootung erstmals im Kader von Schalke 04. „Wir haben in unserer Analyse vor dem Spiel gesehen, dass Fürth auch gut verteidigen kann. Es hätte also sein können, dass wir in den letzten 10, 15 Minuten jemanden brauchen, der diese Defensive knacken kann“, zitieren die ‚Ruhr Nachrichten‘ S04-Trainer Miron Muslic.

Zum Einsatz kam Younes letztlich nicht, die Tür scheint für den Offensivspieler nun aber wieder deutlich weiter geöffnet zu sein. Erst vor etwas mehr als einer Woche hatte Muslic noch betont, Younes passe mit seinem Profil nicht in die Planungen: „Bei uns intern ist er in dieser Art und Weise kein Thema. Wir haben einen Weg und den gehen wir konsequent durch.“

