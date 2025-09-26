Menü Suche
So plant Schalke die Manga-Nachfolge

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Frank Baumann und Ben Manga @Maxppp

Frank Baumann will die Entlassung von Ben Manga im Verbund auffangen. „Wir wollen diesen Bereich auf mehrere Schultern verteilen“, sagt der Sportdirektor des FC Schalke 04 auf Nachfrage von Sky.

Verantwortlich sollte sich Manga für das Scouting sowie die Knappenschmiede zeichnen. Aber vor allem die Jugendarbeit vernachlässigte der frühere Aachen-Spieler dem Vernehmen nach. „Die Entscheidung war wohlüberlegt“, so Baumann über den Beschluss, Manga nach rund zwei Jahren vor die Tür zu setzen.

