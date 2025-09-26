ManCity gelingt nächste wichtige Verlängerung

Zwei Wochen nach Rico Lewis (20) verlängert Manchester City mit dem nächsten hoffnungsvollen Eigengewächs. Wie die Skyblues mitteilen, bindet sich Nico O‘Reilly bis 2030 an seinen Ausbildungsklub.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-Jährige genießt unter Pep Guardiola auch wegen seiner hohen Flexibilität einen hohen Stellenwert. Ausgebildet wurde O’Reilly im Mittelfeld – bei den Profis kommt er aber auch als spielstarker Linksverteidiger zum Einsatz. In der laufenden Saison stand er in sechs von sieben möglichen Partien auf dem Rasen.