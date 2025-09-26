Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

ManCity gelingt nächste wichtige Verlängerung

von Lukas Hörster - Quelle: mancity.com
1 min.
Nico O'Reilly treibt den Ball @Maxppp

Zwei Wochen nach Rico Lewis (20) verlängert Manchester City mit dem nächsten hoffnungsvollen Eigengewächs. Wie die Skyblues mitteilen, bindet sich Nico O‘Reilly bis 2030 an seinen Ausbildungsklub.

Unter der Anzeige geht's weiter
Manchester City
We're delighted to announce that Nico O'Reilly has extended his contract at City until 2030 ✍️🩵
Bei X ansehen

Der 20-Jährige genießt unter Pep Guardiola auch wegen seiner hohen Flexibilität einen hohen Stellenwert. Ausgebildet wurde O’Reilly im Mittelfeld – bei den Profis kommt er aber auch als spielstarker Linksverteidiger zum Einsatz. In der laufenden Saison stand er in sechs von sieben möglichen Partien auf dem Rasen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
ManCity
Nico O'Reilly

Weitere Infos

Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
Nico O'Reilly Nico O'Reilly
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert