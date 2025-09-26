Menü Suche
Schalke: Überraschung um Younes

von David Hamza
Amin Younes im Schalke-Dress @Maxppp

Amin Younes (32) steht am heutigen Freitag (18:30 Uhr) gegen Greuther Fürth überraschend und erstmals in dieser Saison im Kader von Schalke 04. Trainer Miron Muslic erklärte erst vor einer Woche überdeutlich, dass die Tür für den Offensivspieler zu ist: „Younes war kein einziges Mal ein Thema während der siebenwöchigen Vorbereitung, kein einziges Mal Thema in den ersten fünf Spieltagen. Auch bei uns intern ist er in dieser Art und Weise kein Thema. Wir haben einen Weg und den gehen wir konsequent durch.“

FC Schalke 04
Unsere Start-1⃣1⃣ für #S04SGF
In der Vorsaison war Younes immerhin in 25 Schalke-Spielen zum Einsatz gekommen (zwei Tore, drei Assists). Muslic, der in diesem Sommer beim Zweitligisten übernahm, sagte über die Younes-Ausbootung: „Es geht um Profile, die für unsere Spielidee passen. Natürlich hat Amin außergewöhnliche Fähigkeiten im Eins-gegen-eins, in seiner Kreativität, aber das ist nur eine Spielphase. Die anderen drei oder vier sind auch unglaublich wichtig. Da sind wir gut aufgestellt und werden diesen Weg gemeinsam tragen.“ Nun also eine erste Kehrtwende. Ob Younes auch zu Spielminuten kommt, steht auf einem anderen Blatt.

