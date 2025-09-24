Zweitliga-Duell um vereinslosen Dudziak

Eigentlich wollte Hertha BSC in dieser Saison die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Die bittere Realität: Nach sechs Spieltagen belegt man mit mageren fünf Punkten Tabellenplatz 15. Der verkorkste Saisonstart offenbart, dass die Hertha auf weitere Verstärkungen angewiesen ist.

Jeremy Dudziak könnte eine solche sein. Seit Juli ist der gebürtige Hamburger vereinslos, zuletzt hielt er sich bei der Hertha fit. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Zweitligist dem vereinslosen Allrounder ein Vertragsangebot unterbreitet. Der Linksfuß zögert jedoch, weil er eine weitere lukrative Offerte auf dem Tisch liegen hat.

Auch der niederländische Erstligist Heracles Almelo will den 30-Jährigen verpflichten, der sowohl hinten links als auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann. Zudem beschäftigt sich der FC Schalke mit Dudziak (FT berichtete). Welcher Verein letztendlich den Zuschlag erhält, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.