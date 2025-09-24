FC Bayern: Gnabry reagiert auf die Vertragsfrage

Serge Gnabry macht sich hinsichtlich einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags beim FC Bayern keinen Kopf. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der deutsche Nationalspieler: „Ich bin sehr entspannt. Ich freue mich gerade, dass es so gut läuft, dass wir so gut spielen. Und alles andere schauen wir mal, wenn es dann so weit ist.“

Gnabry, der im Frühsommer noch als Verkaufskandidat galt, präsentiert sich aktuell in starker Form. In den ersten vier Bundesliga-Spielen der laufenden Saison gelangen dem 30-Jährigen fünf Scorerpunkte. Entscheidend dabei: seine neue Position als Zehner. „Das Spiel macht mir sehr viel Spaß, gerade in der Mitte. Ein bisschen mit mehr Raum, mit mehr Freiheit und es passt gerade einfach“, so Gnabry.