Klare Tendenz bei Götze

Einer Vertragsverlängerung von Weltmeister Mario Götze bei Eintracht Frankfurt steht nicht allzu viel im Wege. „Wenn ich mir meinen eigenen Vertrag erstellen könnte, dann würde dieser noch nicht im Sommer enden“, sagte Götze zuletzt der ‚Sport Bild‘. In der Vergangenheit hatte der 33-jährige Mittelfeldspieler auch immer wieder mal mit einem Wechsel in die USA geliebäugelt.

Trainer Dino Toppmöller reagiert auf den Götze-Vorstoß nun im Podcast ‚Phrasenmäher‘: „Es wäre schön, wenn er seinen Vertrag noch mal verlängert. Es macht unheimlich viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir werden mit Sicherheit Lösungen finden, wenn er das unbedingt will.“ Heißt: Klare Tendenz in Richtung weiterer Zusammenarbeit. In der Winterpause sollen laut der ‚Bild‘ konkrete Gespräche aufgenommen werden.