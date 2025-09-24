Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Klare Tendenz bei Götze

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Mario Götze im Eintracht-Dress @Maxppp

Einer Vertragsverlängerung von Weltmeister Mario Götze bei Eintracht Frankfurt steht nicht allzu viel im Wege. „Wenn ich mir meinen eigenen Vertrag erstellen könnte, dann würde dieser noch nicht im Sommer enden“, sagte Götze zuletzt der ‚Sport Bild‘. In der Vergangenheit hatte der 33-jährige Mittelfeldspieler auch immer wieder mal mit einem Wechsel in die USA geliebäugelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Dino Toppmöller reagiert auf den Götze-Vorstoß nun im Podcast ‚Phrasenmäher‘: „Es wäre schön, wenn er seinen Vertrag noch mal verlängert. Es macht unheimlich viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir werden mit Sicherheit Lösungen finden, wenn er das unbedingt will.“ Heißt: Klare Tendenz in Richtung weiterer Zusammenarbeit. In der Winterpause sollen laut der ‚Bild‘ konkrete Gespräche aufgenommen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Mario Götze

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Mario Götze Mario Götze
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert