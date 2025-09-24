Bayers ambitionierter Plan mit Grimaldo
Insbesondere nach den Abgängen zahlreicher Leistungsträger wird Alejandro Grimaldo noch wichtiger für Bayer Leverkusen. Nach Möglichkeit soll der Freistoßspezialist noch eine Weile gehalten werden.
Bayer Leverkusen gelang es, Alejandro Grimaldo trotz bestätigter Wechselgedanken über den Sommer hinaus in den eigenen Reihen zu halten. An den Fähigkeiten des Leistungsträgers möchte sich der Bundesliga-11. offenbar noch länger erfreuen.
Wie die ‚Bild‘ berichtet, arbeitet die Werkself an einer Vertragsverlängerung mit dem linken Schienenspieler. Beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach war Grimaldos Berater bereits vor Ort.
Der aktuelle Kontrakt des 30-Jährigen läuft bis 2027. In der Vergangenheit machte Grimaldo nie einen Hehl daraus, dass er noch einmal für ein Spitzenteam in seiner spanischen Heimat spielen will. Die Vertragsverhandlungen dürften daher für den Vizemeister alles andere als ein Selbstläufer werden.
