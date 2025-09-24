Großes Versprechen an Adeyemi

Karim Adeyemi (23) wurde von seinem Berater Jorge Mendes ein großer Gehaltssprung in Aussicht gestellt. Patrick Berger berichtet im ‚Sky‘-Podcast ‚Auffe Süd‘ von einem Versprechen an den Offensivspieler: „Jorge Mendes kam wohl so ein bisschen mit dem Versprechen: ‚Wir verdoppeln dein Gehalt.‘“

Unter der Anzeige geht's weiter

Adeyemis aktueller Kontrakt bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2027. Die ersten Gespräche zwischen dem BVB und der Spielerseite sind angelaufen, angedacht ist mindestens eine Laufzeit bis 2029.

Ein Gehältssprung in die Sphären von Gregor Kobel (27) und Serhou Guirassy (29) ist denkbar, aber vor allem eine Frage des Budgets. Um mit Adeyemi nicht in sein letztes Vertragsjahr zu gehen, will sich der BVB bis zum kommenden Sommer dessen Unterschrift abholen. Bleibt diese aus, läuft es wohl auf einen Verkauf hinaus.